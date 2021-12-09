Азербайджана принял участие в форуме демократии на Бали

9 декабря 2021 года на Бали (Индонезия) состоялось 14-е заседание форума демократии на тему "Демократия для человечества: Содействие экономической и социальной справедливости в период пандемии". Азербайджан на мероприятии представлял замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД.

Присутствовавший на заседании в онлайн-формате Мамедгулиев отметил вклад Азербайджана в глобальную борьбу с пандемией COVID-19, отметив, что страна выступает против "вакцинного национализма". В частности, он напомнил, что по инициативе Президента Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения в декабре 2020 года было проведено специальное заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

Замминистра довел до внимания участников мероприятия, что подписанным 10 ноября 2020 года трехсторонним заявлением был положен конец продолжавшемуся почти 30 лет конфликту между Азербайджаном и Арменией, после 44-дневной Отечественной войны была восстановлена территориальная целостность Азербайджана.

В своем выступлении замминистра отметил, что Азербайджан придает важность поощрению межрелигиозного и межкультурного диалога, где на протяжении веков мирно существовали различные этнические и религиозные группы. Было подчеркнуто, что Азербайджан принимает ряд международных мероприятий.

На форуме выступили общественные и политические деятели многих стран мира и региона, в том числе госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Балийский демократический форум проводится с 2008 года по инициативе правительства Индонезии и служит продвижению демократии в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире посредством обмена положительным опытом.