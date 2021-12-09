Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования Турции в связи с гибелью 3 турецких военнослужащих на севере Ирака.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации минобороны в Twitter.

"Меня глубоко опечалила новость о том, что в результате предательского террористического нападения в ходе операции Pençe-Yıldırım погибли 3 военнослужащих турецкой армии. Ваша боль - наша боль", - говорится в сообщении.