https://news.day.az/politics/1413824.html Закир Гасанов выразил соболезнования Турции
Закир Гасанов выразил соболезнования Турции
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования Турции в связи с гибелью 3 турецких военнослужащих на севере Ирака.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации минобороны в Twitter.
"Меня глубоко опечалила новость о том, что в результате предательского террористического нападения в ходе операции Pençe-Yıldırım погибли 3 военнослужащих турецкой армии. Ваша боль - наша боль", - говорится в сообщении.
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