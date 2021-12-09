Комитет Милли Меджлиса выразил протест провокационной резолюции Палаты представителей Кипра

Комитет по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджана выступил с заявлением по поводу провокационной резолюции, принятой Палатой представителей Республики Кипр.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в заявлении выражается решительный протест против провокационной, необоснованной и ложной резолюции Палаты представителей Республики Кипр от 3 декабря под названием "Продолжительная агрессия Азербайджана против армян и нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе".

"Обращаем внимание кипрских депутатов на то, что подобные провокации, направленные на дестабилизацию региона, служат силам, которые на протяжении 30 лет незаконно держали под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, подвергли все азербайджанское население этнической чистке, совершили Ходжалинский геноцид и пытающимся вернуть регион к хаосу и войне.

Прошло более года с момента подписания Президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении трехстороннего заявления, положившего конец войне и создавшего условия для нового этапа мирной жизни в регионе. В настоящее время прилагаются большие усилия для возрождения Карабаха, возвращения вынужденных переселенцев в их дома, создания новой инфраструктуры в регионе, а также для укрепления мер доверия между народами.

Сегодня, когда Азербайджан открыто на всех уровнях заявляет о готовности подписать мирное соглашение с Арменией при условии взаимного признания территориальной целостности обеих стран и начать процесс делимитации и демаркации без каких-либо условий, именно эти силы выступают против этого.

К сожалению, депутаты Палаты представителей Кипра проголосовали за эту ненужную резолюцию, обесценили себя и свой парламент и поставили на один уровень с теми, кто стремится к мести и войне. Вместо того, чтобы поддерживать усилия по установлению мира в регионе, они следуют за теми, кто пытается использовать боль и страдания простых людей в своих гнусных политических играх, что вызывает сожаление.

Игнорирование мира и благополучия, принятие такой предвзятой и необоснованной резолюции не меняет новой реальности в регионе, а, наоборот, наносит вред тем, кто принимает такие резолюции, и серьезно ставит под сомнение их объективность", - говорится в заявлении.