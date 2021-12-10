"Двойные стандарты" во весь рост: что такое демократия по-американски?

Сэр Уинстон Черчилль как-то произнес одну из своих предельно метких, точных фраз: "Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные". Доказательство правоты его изречения представлено и в виде мероприятия, которое стартовало сегодня в США. Это президент Соединенных Штатов Джо Байден открыл так называемый "саммит за демократию" при участии 110 стран.

Название мероприятию, как видим, придумано громкое. Но "обертка", как часто бывает, не всегда соответствует содержимому. В данном случае, количество участников саммита, а это 110 государств, вовсе не означает их соответствия придуманным США нормам демократии. Чего стоит хотя бы то, что в списке приглашенных оказался Ирак, в который американцы в свое время вторглись , дабы привести к власти выгодный им режим?!

Добавлю также, что данный саммит, согласно умозаключению его организаторов, должен стать альтернативой саммитам стран "большой двадцатки", в которых участвуют экономически сильные государства независимо от формы правления и, в частности, такие страны, как Китай и Саудовская Аравия. Их, как известно, на "саммит за демократию" не пригласили. Но стало ли от этого хуже китайцам или саудитам? Конечно же, нет.

В числе приглашенных на "саммит за демократию" есть и Грузия. Та самая, в которой сейчас проходит суд над экс-президентом Михаилом Саакашвили. От которого прокурор требует квитанцию об оплате напитка Red Bull, который в 2012 году был куплен для Хиллари Клинтон. "Чай за три лари, лимон за один лари, орехи и энергетический напиток - это один из чеков по делу против третьего Президента Грузии, датированный 5 июня 2012 года. В то время Саакашвили принимал в Батуми американскую делегацию", - говорится в социальной сети пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж.

Сам экс-президент Грузии несколько раз заявлял о том, что его подвергали унижению, пыткам. Саакашвили дважды призывал США обратить внимание на сложившуюся с ним ситуацию. Но, в США отреагировали "оригинально", пригласив Грузию на "саммит за демократию". Кстати, среди приглашенных есть и Вануату, население которого составляет чуть более 300.000 человек. Данное государство интересно тем, что то признавало, то отказывалось от признания "независимости" Южной Осетии и Абхазии. Странные какие-то союзнику США.

Пригласили на данный cаммит и Украину, cудьбу которой, как показали недавние переговоры президентов США и России, решают без ее собственного участия. Официальный Киев, как грустно признают украинские политологи, просто ставят перед фактом. Если это и есть признак соответствия статусу демократической страны, то Азербайджану это не нужно. Кроме того, стоит вспомнить про то, что в Украине уже произошли две "революции". Принесли ли они процветание гражданам этой страны? Нет. Хотя, все помнят, как госпожа Нуланд раздавала пряники на Майдане Незалежности в пору "революции достоинства".

При этом, среди приглашенных на саммит не было двух стран-членов НАТО. Это Турция, армия которой считается второй по мощи в Альянсе, и Венгрия. Последняя, ко всему прочему, еще и в ЕС входит. Получается полный абсурд. Входящую в ЕС и НАТО страну администрация Байдена сочла "недостаточно демократичной". Нелепо? Более, чем. "Двойные стандарты" во весь рост, как говорится.

Кстати, в этой связи уместно вспомнить о том, что сравнительно недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с американским коллегой Джо Байденом в Риме на полях саммита лидеров "группы двадцати" в минувшие выходные. Лидеры в ходе встречи выразили желание укрепить двусторонние отношения.И вот все увидели, как в США "укрепляет" эти отношения. Цинизм? Безусловно. Но, вряд ли чего-то иного стоило ожидать от США.

Ведь, в 1945 году такой же демократ, как Байден, но только по фамилии Трумэн, отдал приказ об атомной бомбардировке японских городов Хиросима и Нагасаки.В итоге, в результате взрыва мгновенно погибло 80 тысяч человек, к концу 1945 года общее количество погибших от онкологических заболеваний и лучевой болезни, составило от 90 до 166 тыс. человек в Хиросиме и от 60 до 80 тыс. человек - в Нагасаки.

Никакого наказания за это преступление США не понесли. Не было даже публичного извинения со стороны хотя бы одного президента США за совершенное американцами в Хиросиме и Нагасаки.При этом, было множество фактов, когда Соединенные Штаты вмешивались во внутренние дела тех иных стран мира под предлогом "борьбы за демократию", хотя в реальности там была борьба за богатства этих стран.

Что такое "демократия по-американски" прекрасно знают и в нашей стране. Ведь именно США оказывали ежегодную экономическую помощь карабахским сепаратистам. И никаких санкций на Армению , за оккупацию наших земель, которая продолжалась почти три десятилетия, США не ввели. Соответственно, они априори не имеют морального права что-то лепетать про соответствие какой-либо страны их собственным, лживым стандартам "демократии". Потому, что прежде, чем читать проповеди, нужно чтить заповеди.

Плюс, факт участия Армении и неучастия Азербайджана в данном саммите ничего не изменит в судьбах наших стран, всего региона. Азербайджан освободил свои земли вопреки планам США. Наша страна продолжает восстановление всех освобожденных территорий, укрепляется экономически и добивается реализации проекта Зангезурского коридора. Противостоять чему у Армении и ее покровителей просто нет возможностей. Потому, что РА , сколько бы ее не приглашали на мероприятия , где измеряют демократию, была, есть и останется самым экономически, политически и демографически отсталым государством Южного Кавказа. А попытка США делать ставку на явного лузера, является еще одним доказательством правоты фразы, когда-то произнесенной сэром Уинстоном Черчиллем.

Акпер Гасанов