В Армении арестовали переданных Азербайджаном военнослужащих

Правоохранительные органы Армении задержали пятерых из 10 военнослужащих, которые были переданы Азербайджаном 4 декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Следственного комитета Вардан Тадевосян.

"В настоящее время задержаны пятеро военных в рамках уголовного дела по факту нарушения правил несения военной службы и боевого дежурства, что привело к тяжким последствиям", - сказал Тадевосян.

По его словам, в суд представлены ходатайства об аресте военных. В СК обещали позже сообщить дополнительную информацию на этот счет.