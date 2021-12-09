https://news.day.az/politics/1413840.html В Армении арестовали переданных Азербайджаном военнослужащих
В Армении арестовали переданных Азербайджаном военнослужащих
Правоохранительные органы Армении задержали пятерых из 10 военнослужащих, которые были переданы Азербайджаном 4 декабря.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Следственного комитета Вардан Тадевосян.
"В настоящее время задержаны пятеро военных в рамках уголовного дела по факту нарушения правил несения военной службы и боевого дежурства, что привело к тяжким последствиям", - сказал Тадевосян.
По его словам, в суд представлены ходатайства об аресте военных. В СК обещали позже сообщить дополнительную информацию на этот счет.
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