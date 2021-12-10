США пытаются разделить мир на "плохих" и "хороших"

Созвать "Саммит за демократию" в США - не хорошая идея, потому что для этого правительству США необходимо решить, какие демократии являются хорошими, а какие плохими, которые не заслуживают приглашения.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

"Более того, учитывая угрозы, стоящие перед демократией в США, в первую очередь восстания, беспорядки в Капитолии 6 января, можно утверждать, что США не пользуются большим авторитетом как лидер демократии. Фактически одна из двух основных политических партий в США ложно утверждает, что последние выборы были украдены у Дональда Трампа, хотя совершенно очевидно, что это не так. Трудно поверить утверждениям США о том, что они являются мировым лидером в области демократии, когда страна сталкивается с таким серьезным вызовом в своей собственной демократической системе. Сейчас не самое подходящее время для США с точки зрения их репутации проводить саммит за демократию", - отметил он.

Если посмотреть на список стран, приглашенных и неприглашенных на "Саммит за демократию" в США, продолжил бывший посол США в Азербайджане, становится ясно, что он составлен с точки зрения глобальных, геополитических интересов США.

"Бросается в глаза именно этот момент: большинство стран в списке - те, кто в будущем может быть использован в борьбе с такими гигантами, как Россия и Китай. Это означает, что США, чтобы определить свою новую стратегию, проводят подобные различия между государствами и несправедливо делят их на два лагеря. В целом, стремление с помощью подобных форумов разделить страны на "хорошие" и "плохие", достичь политических целей путем дискриминации недопустимо. К тому же обсуждения на виртуальном саммите не являются реальным диалогом и не повлияют на решение социально-экономических проблем, стоящих перед странами", - заключил Мэтью Брайза.