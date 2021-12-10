Попытки армянской оппозиции увязывать делимитацию границ с темой Карабаха неуместны

Москва ожидает от Еревана и Баку скорейшего создания комиссии по демаркации межгосударственной границы, заявила 9 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Москва активно работает над последовательной реализацией достигнутых договоренностей, урегулированием пограничных споров и разблокированием транспортных связей на Южном Кавказе.

Отметим, что в принятом 26 ноября трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи проблеме границ отведено особое место.

Россия выразила готовность оказывать все необходимое консультативное содействие для снижения напряженности на азербайджано-армянской границе и скорейшего запуска процесса ее делимитации с последующей демаркацией. Российский президент Владимир Путин в этой связи заявил, что карты, которые показывают, как проходили границы союзных республик в советское время, находятся в Генштабе Российской армии.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, принятое по итогам встречи в Сочи трехстороннее заявление свидетельствует о внимательном изучении российской стороной существующих тенденций в регионе с целью выработки приоритетных направлений постконфликтного урегулирования. Если 9 ноября 2020 года важнее всего было как можно быстрее остановить конфликт и обозначить основные пути деэскалации, то сейчас краеугольным камнем конфликта является проблема границы, решив которую, стороны продвинутся в вопросе нормализации отношений.

Попытки армянской оппозиции увязывать проблему Карабаха с темой делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы в Москве считают неуместными.

Новое трехстороннее заявление не отменяет как предыдущие заявления от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, так и существующий формат взаимодействия в рамках Минской группы ОБСЕ, на которую и возложена миссия по решению вопроса.

Отметим также, что Москва выступила с инициативой создания гуманитарной площадки по выработке мер повышения доверия между Арменией и Азербайджаном. Такая работа предполагает привлечение экспертов и представителей гражданского общества обеих республик. Подобный формат взаимодействия и общения, как считают в российской столице, приведет к положительным результатам гораздо быстрее, чем митинги на улицах или "активность в социальных сетях", которые только дальше раскручивают недоверие и ненависть между народами.