Фото Пашиняна на фоне Байдена разозлило армянские СМИ

"Насколько глупым нужно быть, чтобы ради того, чтобы показать нескольким, что ты с экрана телевизора видел конференцию, в которой участвовал и президент США, портить отношения с союзником...".

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Yerevan.today Севак Акопян, комментируя участие премьера РА Никола Пашиняна в саммите "За демократию", передает Day.Az.

"Помните, секретарь Совбеза Армении недавно заявил, что Никола пригласил на саммит сам Джо Байден, создав впечатление, что Никол именно по приглашению президента США едет в США. Потом выяснилось, что это всего лишь онлайн-форум, в котором примут участие около 100 стран, причем не только на уровне руководителей, но и общественных организаций.

Всем без исключения было понятно, что это мероприятие во имя интересов США, и Армении вовсе не нужно участвовать в нем.

Наоборот, Армения сейчас нуждается в восстановлении отношений с Российской Федерацией, Ираном, налаживании хороших связей с Китаем. Сама Россия, на уровне МИД, вчера заявила, что участники этого саммита будут обслуживать интересы США.

Сегодняшнее руководство Армении, я уверен, не представляет интересы Армении, даже интересы России и Америки...

Все это, повторяю, было сделано для одного фото, где будет и Байден...

Правительство прислало СМИ небольшое сообщение о встрече и 6 фотографий. На трех фото из шести Байден, на двух Пашинян, это притом, что участвовали в форуме 100 стран...

Скажем, у тебя (имеет в виду Никола Пашиняна - ред.) есть еще фото с Байденом, и что, будешь счастлив? А как же последствия..." - написал Акопян.