https://news.day.az/politics/1414078.html Азербайджан может стать наблюдателем в ЕАЭС
Азербайджан может стать наблюдателем в ЕАЭС
Азербайджан может стать наблюдателем в ЕАЭС.
Как сообщает в Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев.
"Сердечно приветствую налаживание отношений между Азербайджаном и Арменией. При этом, как раньше говорили, считаю возможным провести переговоры с Азербайджаном, чтобы он также стал наблюдателем в ЕАЭС. Пример Узбекистана должен стать примером", - отметил Назарбаев.
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