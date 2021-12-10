Азербайджан может стать наблюдателем в ЕАЭС.

Как сообщает в Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев.

"Сердечно приветствую налаживание отношений между Азербайджаном и Арменией. При этом, как раньше говорили, считаю возможным провести переговоры с Азербайджаном, чтобы он также стал наблюдателем в ЕАЭС. Пример Узбекистана должен стать примером", - отметил Назарбаев.