Армения использует минные поля в качестве последнего оружия против Азербайджана

9 декабря в селе Дашалты, находящемся близ города Шуша, два человека погибли, подорвавшись на заложенной армянами мине. Погибшими являются Ханатов Орхан Норим оглу (1999) и Гандиев Вюсал Фируддин оглу (1993) - сотрудники строительной компании, которая проводила работы по восстановлению и созиданию в селе.

Согласно расследованию, проведенному ANAMA, эта трагедия произошла в результате взрыва мины-"сюрприза", установленной армянами. Под противопехотную мину была подложена противотанковая мина, что вызвало более сильный взрыв и привело к гибели людей. Это еще один наглядный пример террористических намерений армянской стороны.

Отступая, армяне минировали все, что можно, бессистемно и не составляя никаких схем. Неудивительно, что каждая новость о подрыве на мине азербайджанского военнослужащего или мирного жителя встречается в армянском сегменте соцсетей бурным ликованием - "цель достигнута". Тотальное минирование - это своеобразное оружие возмездия армянской стороны, жалко и трусливо действовавшей против армии и всегда храбрившейся перед безоружными.

К сожалению, армянский минный терроризм, продолжающийся по сегодняшний день против мирного населения Азербайджана, не осуждается мировым сообществом должным образом. До сих пор никто не оказал необходимого давления на Армению, что дает ей свободу пропагандировать ненависть по отношению к азербайджанцам. Азербайджанофобию в недавнем своем вердикте осудил и международный суд в Гааге, подтвердив, что в Армении специально разжигают враждебные настроения и злобу по отношению к мирным азербайджанцам. Армянская сторона, в свойственной ей манере, попыталась исказить это решение.

Чудовищным и преступным в этой очередной минной трагедии является факт того, что 2 мины (противопехотная и противотанковая) были установлены друг на друге. Заложившие эту зловещую комбинацию изверги хотели увеличить радиус поражения и мощность взрыва, чтобы те, кто наступят на нее, непременно не выжили. Общеизвестно, что такая комбинация мин обычно используется во время диверсий и террористических актов.

Азербайджан сталкивается с подобным терроризмом на фоне неоднократных предложений, поступивших от Баку, подписать с Ереваном мирный договор, разблокировать коммуникации, что даст Армении возможность возродить свою экономику. Ее граждане просто будут лучше жить.

Однако, мы видим обратное - попытки затянуть подписание договора, делимитацию и демаркацию, открытие Зангезурского коридора, реваншизм, постоянные диверсии и закладку новых мин.

Отметим, что во время 44-дневной войны ВС Азербайджана брали под прицел лишь оккупационные армянские войска. Никто не целился специально по гражданскому населению, как это делали армяне в 90-е, когда начиналась оккупация азербайджанских земель. Армянские террористы намеренно и массово убивали мирных азербайджанцев. Спаслись лишь те, кто бежал босиком. Несмотря на все эти преступления против человечества, Азербайджан, который всегда действует, основываясь на принципах гуманизма, в прошлом году дал армянской стороне аж несколько месяцев, чтобы спокойно покинуть наши территории.

Как мы сегодня видим, рассчитывать на совесть противника или на его ответственность перед выполнением требований международного законодательства не стоит. Карты минных полей с самого начала были выбраны инструментом шантажа и давления на победителя. Точность ранее предоставленных карт Агдамского, Физулинского и Зангиланского районов составляет лишь 25%, а те, что были переданы Арменией недавно, создают впечатление, что они также ненадежны, непригодны и неточны.

Очевидно, что таким образом Армения пытается помешать возвращению азербайджанцев в свои законные дома, что восстановит долгожданный мир на освобожденных территориях.

Еревану, который жаждет реванша, нужна лишь военная напряженность в регионе, и это не новая политика, проводимая армянскими властями. Какое бы правительство ни было в Армении, мирные жители Азербайджана всегда были мишенью для армянский войск, диверсантов и террористов. Это мы увидели в Ходжалы, во время бомбардировок Гянджи и Барды. Ведь далеко не секрет, что национальная идеология Армении основана на ненависти к Турции и Азербайджану..

Предоставление неточных карт, установка противотанковых мин, например, в лесах и горных массивах, куда не может заехать тяжелая техника, лишний раз доказывают, что Армения осуществляет минный террор на государственном уровне.

За каждую потерянную из-за мин человеческую жизнь, за каждого покалеченного, потерявшего здоровье несет ответственность армянская сторона. И она за все ответит. Не будем говорить сейчас о международных нормах, потому что Армения всегда их игнорировала и продолжает игнорировать. Несмотря на все усилия армянской стороны, рано или поздно Азербайджан решит эту проблему. Азербайджанцы вернутся в свои дома.

Мы не устанем поднимать вопрос минного шантажа Армении перед международными организациями и правозащитными структурами. Те делают какие-то заявления, но нечеткие, излишне мягкие и примирительные, в то время как проблема требует жесткой реакции. Азербайджан ожидает более активной поддержки со стороны международных организаций, в частности, от ООН, для разминирования своих территорий. Тем более, что международное право дает для этого все основания.

Минные поля - это последнее оружие проигравшей войну страны, и она старается за него держаться, не понимая, на что обрекает себя. В Ереване не учитывают, что Азербайджан справится с ситуацией и выйдет из нее достойно. В отличие от Армении, которая, усугубляя подобными шагами свою вину, так и останется на задворках региона.

М.Ахмедзаде