https://news.day.az/politics/1414082.html Азербайджанские военные пресекли армянскую провокацию в Кяльбаджаре
Азербайджанские военные пресекли армянскую провокацию в Кяльбаджаре
Сосредоточив дополнительные силы и боевую технику на Басаркечярском участке государственной границы, подразделения вооруженных сил Армении совершили очередную провокацию, передает Day.Az со ссылкой на минобороны.
10 декабря с 12:00 противник попытался держать под обстрелом позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные на территории Кяльбаджарского района.
В результате ответных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии в кратчайшие сроки, противник был подавлен, провокационные действия были пресечены. Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.
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