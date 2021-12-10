https://news.day.az/politics/1414117.html На пленарном заседании Милли Меджлиса обсудят новый законопроект "О медиа"
На пленарном заседании Милли Меджлиса обсудят новый законопроект "О медиа"
Новый законопроект "О медиа" рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент), сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Сегодня он обсуждался на совместном заседании двух парламентских комитетов - по правовой политике и государственному строительству и по правам человека.
В обсуждениях участвовали главы парламентских комитетов, руководители медиаструктур и другие лица. В выступлениях участники заседания выдвинули предложения и высказали свои мнения. После обсуждений законопроект был рекомендован на рассмотрение пленарного заседания парламента Азербайджана.
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