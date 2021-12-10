На пленарном заседании Милли Меджлиса обсудят новый законопроект "О медиа"

Новый законопроект "О медиа" рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент), сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня он обсуждался на совместном заседании двух парламентских комитетов - по правовой политике и государственному строительству и по правам человека.

В обсуждениях участвовали главы парламентских комитетов, руководители медиаструктур и другие лица. В выступлениях участники заседания выдвинули предложения и высказали свои мнения. После обсуждений законопроект был рекомендован на рассмотрение пленарного заседания парламента Азербайджана.