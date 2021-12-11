Азербайджан нейтрализовал тему статуса Карабаха

В Ереване снова беспорядки. Оппозиция штурмовала здание МИД, проникла внутрь и требовала встречи с министром Арататом Мирзояном, который должен был ответить на вопросы, связанные с переговорным процессом, в частности, поведать о будущих планах. Оппозиция страшно обеспокоена тем, что Ереван ведет все к тому, что Карабах останется в составе Азербайджана. Почему-то оппоненты Пашиняна уверены, что этот вопрос еще когда-то где-то кем-то будет подниматься и решаться.

Армянская оппозиция все еще не готова воспринимать трезво реалии, в которых никакого статуса и прочей чепухи на повестке больше нет и не будет. А вот сам Никол Пашинян, кажется, уже начал прозревать. Правда, подошел к вопросу, как всегда, своеобразно. На днях премьер-министр Армении озадачил армянское общество, сделав неожиданное заявление о статусе заселенных армянами территорий Азербайджана.

Окончательный статус Нагорного Карабаха не обязательно означает его независимость, заявил Пашинян в парламенте. "Среди армянского общества в результате определенной пропаганды сформировалось мнение, что если мы говорим "окончательный статус Нагорного Карабаха", это значит независимость Карабаха. А кто это сказал? Окончательный статус означает определенный окончательный статус", - сказал он, отметив "проблему" участия в гипотетическом референдуме азербайджанского населения Карабаха. Премьер также обвинил прежние власти в срыве переговоров и о том, что после 2016 года "Карабах потерял все практические и теоретические возможности быть вне состава Азербайджана".

Заявление Пашиняна вызвало переполох в Армении. Потому что пресловутый статус - это последняя соломинка, за которую армянская сторона цеплялась, пытаясь поддерживать сепаратистский угар в Карабахе. Теперь же выясняется, что о "независимости" Карабаха речь конкретно никогда не шла?

В отличие от армян, мы не привыкли жить фантазиями и домыслами и потому не станем хлопать в ладоши в поддержку сказанного Николом, как бы все это выгодно для нас не звучало. Прав он лишь в философском смысле, но история переговорного процесса говорит о другом.

Дело в том, что главной целью длившихся четверть века переговоров и выложенных на стол посредниками в 2007 году мадридских принципов являлось как раз отчуждение Карабаха от Азербайджана. Переговорщики с самого начала и не собирались добиваться справедливого мира, основной целью переговоров была лишь передача любым путем азербайджанских территорий Армении. Сделать это насильно было невозможно, так как подобные действия противоречили международным законам, переписывать которые ради армян никто не решился. В мадридских принципах черным по белому обстоятельно и конкретно была расписана процедура отрыва Карабаха от Азербайджана путем, так сказать, "демократических процедур" и без ограничения формулировок. Но и до референдума армяне Карабаха, согласно документу, уже получали все права вне законов Азербайджана - политическую, дипломатическую, экономическую, судебную власти, право на внешние контакты и членство в международных организациях. О том, что в документе не было пункта о восстановлении территориальной целостности нашей страны и не упоминаются резолюции СБ ООН, мы уже не говорим.

Так что Никол Пашинян несправедлив к посредникам, которые сделали все от них зависящее, чтобы решить вопрос в пользу Армении. Другое дело, что Баку оказался им не по зубам. Конфликт растянулся на многие годы только по той причине, что Азербайджан не поддавался давлению и не шел на подписание дарственной. Державам, подогреваемым диаспорой, не удалось вырвать у него официальную подпись ни под одним не соответствующим национальным интересам страны документом. Сами мадридские принципы - это просто изложенные на бумаге предложения, не имеющие никакой юридической силы. Получить правовую силу они могли только после подписания соответствующего соглашения, но сломать Азербайджан не получилось.

Азербайджану все эти годы внушали, что он проиграл, что война осталась позади, а новой никто не допустит. А если она все же случится, то Азербайджан снова потеряет земли. Азербайджанскую сторону пытались заставить взять на себя официальные обязательство о неприменении силы, подкрепленные подписью, клятвенно обещать, что никогда не попытается вернуть захваченное агрессором войной.

На недавней встрече с гражданами в освобожденном Джебраиле Президент Ильхам Алиев раскрыл один из таких моментов.

"Сколько раз предлагалось, чтобы Азербайджан взял обязательство о неприменении силы. Я каждый раз отказывался, каждый раз! В последний раз на Венской встрече после Апрельских боев. В то время Соединенные Штаты Америки как сопредседатель Минской группы спешно организовали в Вене эту встречу, чтобы поддержать Армению после поражения. Когда я приехал на эту встречу, там уже находились министры иностранных дел Минской группы, и мне дали протокол, то есть текст заявления. Я прямо там сказал им, что если это подготовили вы, то надо было предоставить его за день-два. Почему вы ставите меня перед фактом? Я стал читать. Вижу, что здесь содержатся не устраивающие нас положения, в том числе связанные с неприменением силы. Я отказался. Сказал, что не стану подписывать это. Они сказали: Как? Я ответил: Так. Принимайте сами, что хотите, я не стану подписывать", - рассказал Президент.

Действительно, после проигранных Арменией апрельских боев тогдашние власти этой страны, пребывая в панике и истерике, приложили все силы к тому, чтобы исключить на будущее возможность военного конфликта с Азербайджаном. В Армении поняли, с кем имеют дело, осознали, чем грозит ей широкомасштабная война. Однако Президент Азербайджана поломал игру. Как не бахвалился тогдашний президент Саргсян, главе его МИДа Налбандяну в конце концов пришлось признать, что документ сей был подписан только посредниками и Арменией, азербайджанский же лидер подписывать эту бумажку отказался, что лишило ее практической значимости.

После нашей победы в 44-дневной войне некоторые моменты начали раскрываться, но очень многое из происходившего за дверями длившихся четверть века переговоров пока что остается закрытым для широких масс. Однозначно ясно одно: это было очень тяжелое противостояние, ведь Баку приходилось отказывать сильнейшим странам, делающим мировую политику, и при этом строить с ними же сотрудничество в собственных интересах. Это высший пилотаж в дипломатии - обездвижить противника и нейтрализовать в определенном смысле его мощную группу поддержки, развернув при этом ситуацию в свою пользу.

Так же не удалось склонить Баку к обсуждению темы статуса. Тем более, это совершенно нереально сегодня, когда конфликт разрешен и вопрос статуса закрыт раз и навсегда. Президент Азербайджана очень конкретно указал в своих обращениях к народу в период боевых действий и в последующем, где отныне находится "статус". На пресс-конференции для зарубежных журналистов в день геноцида Ходжалы Президент Ильхам Алиев отметил, отвечая на вопросы СМИ, что чем реже будет упоминаться "статус", тем лучше будет для Армении и армянского народа. "Потому что Армении и армянскому народу не надо давать ложных обещаний. Одной из причин, по которой они оказались сейчас в таком положении, было именно это - мифы, притязания, необоснованные желания. Свою роль в том, что армянский народ оказался в таком жалком положении, сыграли и политики некоторых зарубежных стран, которые поддерживали эти стремления. Поэтому вопрос статуса вообще должен быть исключен из повестки дня", - сказал азербайджанский лидер.

В интервью главреду "Национальной обороны" Игорю Коротченко Президент Ильхам Алиев заметил, что поднимать сегодня вопрос о статусе Карабаха бесперспективно и даже вредно и опасно для Армении в ее нынешнем плачевном состоянии. Если Армения будет продолжать территориальные претензии к Азербайджану, "трудно будет Азербайджану воздержаться от территориальных претензий к Армении. У нас больше оснований для этого в плане исторической принадлежности того же Зангезура и того же региона озера Гёйча, больше исторических предпосылок для территориальных претензий". Одним словом, "заезженная пластинка о статусе и о Нагорном Карабахе таит для Армении большую угрозу, и лучше им как бы нас не злить и не раздражать, а согласиться, пока наше предложение на столе".

Это предупреждение как раз к месту и адресовано тем, кто сейчас шельмует за очередное "предательство" Пашиняна, просто плохо знакомого с переговорным процессом. В принципе, он никогда и не скрывал, что не в курсе дела. Никол на самом деле не понимает, как получилось, что за четверть века так и не удалось отдать Карабах армянам при том, что на стороне Армении был весь мир. И делает логичный вывод - никакой независимости для армян Карабаха, видимо, не предусматривалось. Он ошибается. Она предусматривалась, планировалась, подкреплялась аргументами, демагогией, инсинуациями и крокодильими слезами. Однако все это раз за разом разбивалось о принципиальную позицию Баку, которая не менялась все эти годы.

С философской точки зрения Пашинян тут в некотором роде прав - вопрос независимости сепаратистов никогда серьезно не стоял, потому что Баку просто не позволял этого. Позиция Президента Азербайджана была однозначной и непоколебимой. Она исключала обсуждения статуса и любых других противоречащих принципу целостности страны вопросов. Не срабатывали спекуляции и шантаж, попытки устроить разброд внутри страны и таким образом отвести тему Карабаха на десятый план. Ничего не срабатывало. Азербайджан отказывался обсуждать статус и не давал обещаний не применять силу к агрессору, параллельно наращивал экономическую, военную и дипломатическую мощь. Потому что весь ход переговорного процесса говорил о том, что возвращать земли без войны не получится. В отличие от Пашиняна, Президент Ильхам Алиев был прекрасно осведомлен обо всех тонкостях переговоров. Остается только догадываться, сколько всего он знает и сколького еще не может раскрыть.

Да и широкой общественности всех этих тонкостей знать и не нужно. Достаточно знать, что интересы Азербайджана были и будут и впредь надежно защищены.

Лейла Таривердиева