Участие Армении в "Саммите за демократию" противоречит принципам демократии

То, что на "Саммит за демократию" не были приглашены Россия, Турция, Китай, Венгрия, Азербайджан, свидетельствует о том, что эти страны являются суверенными и готовы отстаивать свои интересы, а не подчиняться приказам Вашингтона.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал директор Института политических исследований, российский политолог Сергей Марков.

По его мнению, "Саммит за демократию" - это собрание не столько демократических государств, сколько государств, признающих, что они подчиненные США и выполняют указания Вашингтона.

Сергей Марков также подчеркнул, что для Пашиняна важно участие в данном саммите, потому что он хочет перейти от России к США.

Говоря о "Саммите за демократию", российский политолог отмечает, что здесь происходит явная подмена принципа демократии принципам подчинения Вашингтону.

"Когда происходит эта подмена, тем самым происходит разрушение призывов демократии. Никто не поверит призывам демократии, которые звучат из форума, в котором участвует Армения. Мы можем наблюдать подмену хороших стандартов плохими. Демократия - это хороший стандарт, а идея о том, что все должны подчиняться приказам Вашингтона, - это плохой стандарт", - заключил политолог.