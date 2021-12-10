https://news.day.az/politics/1414212.html На освобожденных территориях Азербайджана предпринимателям будут предоставлены льготы по коммунальным услугам
На освобожденных территориях Азербайджана предпринимателям будут предоставлены льготы по коммунальным услугам
В Азербайджане предпринимателям, занимающимся производственной деятельностью на освобожденных территориях, будут предоставлены льготы по коммунальным услугам (электроэнергия, природный газ и вода), передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Об этом говорится в распоряжении Президента Ильхама Алиева по ускорению экономического развития на освобожденных территориях, подписанном 10 декабря 2021 года.
В распоряжении также указано, что на освобожденные территории будут привлечены специалисты, обладающие современными знаниями и навыками, а также установлены квоты на трудовую миграцию и усовершенствованы процедуры предоставления разрешений на работу.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре