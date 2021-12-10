На освобожденных территориях Азербайджана предпринимателям будут предоставлены льготы по коммунальным услугам

В Азербайджане предпринимателям, занимающимся производственной деятельностью на освобожденных территориях, будут предоставлены льготы по коммунальным услугам (электроэнергия, природный газ и вода), передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Об этом говорится в распоряжении Президента Ильхама Алиева по ускорению экономического развития на освобожденных территориях, подписанном 10 декабря 2021 года.

В распоряжении также указано, что на освобожденные территории будут привлечены специалисты, обладающие современными знаниями и навыками, а также установлены квоты на трудовую миграцию и усовершенствованы процедуры предоставления разрешений на работу.