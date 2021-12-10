К строительству жилых массивов на освобожденных территориях Азербайджана будет привлечен и частный сектор

В связи со строительством жилых массивов на освобожденных территориях будет развиваться партнерство государственного и частного секторов, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Об этом говорится в распоряжении Президента Азербайджана Ильхама Алиева по ускорению экономического развития на освобожденных территориях, подписанном 10 декабря 2021 года.

В документе указано, что Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по этому вопросу.