https://news.day.az/politics/1414218.html К строительству жилых массивов на освобожденных территориях Азербайджана будет привлечен и частный сектор
К строительству жилых массивов на освобожденных территориях Азербайджана будет привлечен и частный сектор
В связи со строительством жилых массивов на освобожденных территориях будет развиваться партнерство государственного и частного секторов, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Об этом говорится в распоряжении Президента Азербайджана Ильхама Алиева по ускорению экономического развития на освобожденных территориях, подписанном 10 декабря 2021 года.
В документе указано, что Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по этому вопросу.
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