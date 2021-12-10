На освобожденных территориях Азербайджана для предпринимателей будут установлены таможенные и налоговые льготы

Для стимулирования частных инициатив на освобожденных территориях, совершенствования механизмов поощрения инвестиций для предпринимателей, занимающихся производственной деятельностью на этих территориях, будут установлены таможенные и налоговые льготы по ввозу сырья и материалов, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Об этом говорится в распоряжении Президента Ильхама Алиева, подписанном 10 декабря 2021 года по ускорению экономического развития на освобожденных территориях.

Согласно распоряжению, для эффективного управления экономическими и трудовыми ресурсами на освобожденных территориях, направления их на создание перерабатывающей промышленности и обслуживающей инфраструктуры предусмотрены налоговые льготы, социальное страхование, другие льготы.

Кабмину поручено в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по этому вопросу.