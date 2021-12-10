https://news.day.az/politics/1414266.html Заместители глав МИД РФ и Азербайджана обсудили реализацию договоренностей по Карабаху
Заместители глав МИД РФ и Азербайджана обсудили реализацию договоренностей по Карабаху
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил в среду по телефону с замглавы МИД Азербайджана Халафом Халафовым реализацию трехсторонних договоренностей лидеров РФ, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В ходе развернутого обмена мнениями обсужден комплекс актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня, включая реализацию договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении МИД РФ.
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