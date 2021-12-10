Халаф Халафов о прошедшей в Москве встрече в формате “3+3"

Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов прокомментировал встречу в формате "3+3" в Москве, передает Day.Az со ссылкой на сообщение МИД Азербайджана

"10 декабря 2021 года в Москве по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось первое заседание Консультативной региональной платформы "3+3" на уровне замминистров иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции. Участниками было оценено присоединение Грузии к данному формату в будущем. Грузия также будет проинформирована о результатах проведенных обсуждений", - сказал замминистра.

По его словам, на заседании состоялся обмен мнениями, направленный на повышение доверия в регионе, развитие сотрудничества в сфере восстановления, реконструкции, расширения экономики и транспортных связей.

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