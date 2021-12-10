Армяне более 200 раз нарушили режим прекращения огня

Совместный Турецко-российский мониторинговый центр для контроля за прекращением огня с начала своей деятельности зафиксировал более 200 нарушений режима прекращения огня с армянской стороны.

Об этом сообщает телеканал TRT Haber, передает Day.Az.

Как отмечает командированный в центр сотрудник телеканала Фатих Аванос информация о нарушениях режима прекращения огня направляется как Азербайджану, так и Армении.

"На самом деле, этих нарушений гораздо больше. Однако повторные нарушения за один и тот же период времени фиксируются как один факт нарушения режима прекращения огня. Таким образом, зафиксировано как минимум 203 нарушения режима прекращения огня", - уточнил журналист.