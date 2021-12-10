Халаф Халафов призвал Армению начать делимитацию границы

Вопрос делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы постоянно стоит на повестке дня.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

По его словам, указанный вопрос нашел отражение и в заявлении лидеров Азербайджана, России и Армении от 26 ноября.

"Там указано создать национальные комиссии для делимитации и последующей демаркации азербайджано-армянской границы. Российская сторона может внести свой вклад в создание этих комиссий на основании запроса сторон в качестве консультанта. Естественно, в этом направлении должна быть проведена определенная работа. Вопрос о создании национальных комиссий стоит на повестке дня, и для этого необходимо, чтобы армянская сторона проявила волю. Мы готовы начать процесс делимитации и демаркации. Я думаю, что при наличии политической воли эти комиссии можно создать и начать процесс делимитации границ. Еще раз отмечу, что азербайджанская сторона выразила готовность начать процесс делимитации", - подчеркнул замминистра.