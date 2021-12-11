Напоминание карабахским сепаратистам: Ханкенди - это Азербайджан!

Бумага, конечно, все стерпит. Даже очередную глупость карабахских сепаратистов, которые отмечают 30-летие той провокации, что положила начало армяно-азербайджанскому конфликту . Мол, "10 декабря 1991 года, в "арцахе" состоялся общереспубликанский референдум относительно политического будущего "арцаха", по итогам которого абсолютное большинство принявших в нем участие избирателей (99,89 %) проголосовало за независимость".

Такую ахинею распространил так называемый МИД никем не признанного сепаратистского самообразования. Да, с его помощью сепаратисты могут потешить свое самолюбие. Может, даже тост поднимут. Только вот написанное и прозвучавшее имеет такое же отношение к реальности, как Ким Кардашьян к девственности. Причем, сами карабахские сепаратисты это, конечно же, понимают. Но признавать очевидное у них язык не поворачивается. Пока не поворачивается. Всему, как говорится, свое время. В конечном итоге весь мир увидит, что они могут вытворять такое, что той же Кардашьян не под силу.

Совершенно очевидно, что тридцать лет назад была совершена провокация. На территории Азербайджана было проведено незаконное мероприятие, которое громко обозвали "референдумом". Официальный Баку его результаты не признал. Одного этого достаточно, чтобы использовать бумагу, которую ныне распространили в Ханкенди, в сугубо гигиенических целях. Но я также добавлю, что ни одно государство мира не признало этот "референдум".

Добавлю и то, что как мыльный пузырь, лопнул и лозунг "миацум", то бишь "воссоединение", провозглашая который армянские националисты и предъявили территориальные претензии к нашей стране. За 30 лет никакого "воссоединения" Армении и оккупированных ею территорий нашей страны не произошло. Более того, РА даже не признала "независимость" сепаратистского образования.

И этому тоже есть объяснение. Ведь Армения вошла в ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ТС в рамках своих советских границ. То есть, без оккупированных территорий Азербайджана. Тем самым, РА признала территориальную целостность Азербайджана, который вошел в ООН, СЕ и иные международные организации также в рамках советских границах. То есть, вместе со всеми ранее оккупированными территориями нашей страны. Это та реальность, которую не могут отрицать ни в Ереване, ни в Ханкенди.

Соответственно, анекдотично звучит фраза про то, что "укрепление "арцахского государства" и достижение его международного признания являются абсолютным приоритетом для властей и народа "арцаха"". Укреплять, в реальности, карабахским сепаратистам нужно свой желудок. Чтобы в момент, который в Баку сочтут нужным для проведения зачистки своей территории от не подчиняющихся Азербайджану элементов, не осрамиться на всю округу.

Собственно, что-то очень близкое к этому уже было в ходе 44-дневной войны. Как недавно заявил корреспондент газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Стешин в репортаже, подготовленном на территории Азербайджана, находящейся в зоне временной ответственности российских миротворческих сил, в ноябре прошлого года, когда азербайджанская армия освободила город Шуша, в Ханкенди оставалось всего семь человек.

Скажу больше. Стешин все это рассказал со ссылкой на Давида Бабаяна, который называет себя "министром иностранных дел арцаха". То есть, того самого аналога организации "Рога и копыта", что распространило ныне заявление, не стоящее бумаги, на которой оно было написано. Я с этим Бабаяном как-то пересекался в Армении. Бороды он тогда не носил, но затыкали его регулярно. Причем, делали это ереванские армяне.

Уверен, что и сейчас у многих в РА заявление карабахских сепаратистов вызвало раздражение. Хотя бы потому, что именно из-за того, что 30 лет назад был развязан армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, Армения оказалась в самоизоляции. Население этой страны стремительно сокращалось, и сегодня там живет едва ли более двух миллионов человек. А в экономическом плане, это явный региональный аутсайдер.

Имеющий, к тому же, весьма большие проблемы с реальными независимостью и суверенитетом. Ведь армяно-иранскую и армяно-турецкую границу охраняют россияне. Да и на примере того, как в свое время глава МИД РА Налбандян подписывал турецко-армянские протоколы, мы могли убедиться в том, насколько "свободна" эта страна в выборе своего настоящего и будущего.

На фоне огромных экономических, социальных, демографических, внешнеполитических, внутриполитических проблем РА, попытки карабахских сепаратистов напомнить о себе через очередную провокацию, выглядят особо глупо. Ну а напоследок напомню еще и о том, что в в июле Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О новом разделении экономических районов в Азербайджанской Республике", согласно которому была создана Карабахская экономическая зона (город Ханкенди, Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы).

Как видим Ханкенди , откуда пока все еще вещают карабахские сепаратисты, входит в Карабахскую экономическую зону. А если у кого-то из них появились сомнения в способности Азербайджана добиваться уважения к написанным нашей страной правилам игры, то напомню, что ровно год назад, именно 10 декабря, в Баку состоялся Парад Победы, в ходе которого была продемонстрирована захваченная и подбитая во время боевых действий армянская техника. Выводы напрашиваются вполне очевидные.

Акпер Гасанов