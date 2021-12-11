Неоднозначные фотографии из Армении

Реваншистские настроения все еще царят в Армении, несмотря на то, что вся армянская армия была разгромлена, а военная техника уничтожена. Ереван периодически прибегает к бессмысленным провокациям, но все тщетно - армянские солдаты не хотят умирать за чужие земли. "Железный кулак" Президента Ильхама Алиева так поставил оккупантов на место, что дезертирства в остатках ВС РА не прекращаются по сей день.

Чего пытается добиться позорно проигравшая войну Армения, непонятно. Если это все какие-то жалкие попытки запугать Азербайджан, то, во-первых, не получится, ибо азербайджанская армия продолжает наращивать свою мощь с каждым днем, а во-вторых, непрофессиональная и бездарная армянская армия максимум может испугать лишь ежей, на которых они обычно пытаются охотиться, потому что никакое продовольствие солдатам не поступает. ВС Армении достойно получили по шее во время 44-дневной войны и сегодня любая провокация в отношении Азербайджана закончится тем же.

Учитывая количество беглецов и трусов, которые сегодня имеются в вооруженных силах Армении, Ереван решил сделать "ход конем" и показать т.н. "подрастающее поколение храбрецов". Это, как вы догадались, дети, которых лишают лучших времен детства, ослепляют их ложью, учат ненависти по отношению к мирным азербайджанцам и радикальному национализму.

Еще во время 44-дневной войны был поднят вопрос об использовании армянской стороной детей и юношества в боевых действиях. По соцсетям гуляли ролики и фото, запечатлевшие детей, подносящих снаряды к артиллерийским орудиям, слоняющихся на передовой, играющих с автоматами или марширующих под наблюдением бородатых инструкторов. Эти возмутительные кадры возмущали всех, кроме самих армян. Армянский сегмент соцсетей, наоборот был полон высокопарных эпитетов в адрес "подрастающих андраников".

Для ясности напомним, что Андраник это один из самых почитаемых мерзавцев в пантеоне героев армянского народа, кровавый палач азербайджанского народа.

Выращивание андраников продолжается и сегодня. Накануне в Телеграм-каналах распространились фотографии с "учений" для детей. Армянские дети в военной форме учатся ненавидеть и убивать. Кого? Конечно же, азербайджанцев. Не справившиеся с Азербайджанской армией "железные ашоты" готовят себе смену и пытаются запугивать соседей. В этих лагерях юные "андраники" получают навыки террора как единственного оружия, которым владеет армянство.

Вглядитесь в эти детские лица. Они уже изуродованы ненавистью. Что из них вырастет - ясно уже сейчас. Только организаторам таких лагерей, очень напоминающих печально известные лагеря гитлерюгенда, нас не пугают. Мы уже почти двести лет живем рядом с такими соседями и уже видели все.

А вот самих армян все это должно очень пугать. Потому что так они убивают свое будущее, уничтожают все то светлое, что еще могло остаться в новом поколении, несмотря на пропаганду, впитанную с молоком матери. Глядя в глаза этих детей, можно с полной уверенностью сказать - у армянской нации нет будущего.