Погиб азербайджанский военнослужащий

Подтвержден факт гибели военнослужащего Отдельной общевойсковой армии Нахчывана, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В сообщении минобороны отмечается, что ведомство подтверждает факт гибели военнослужащего Отдельной общевойсковой армии Нахчывана Гасанова Нурлана Эльдар оглу вечером 10 декабря в небоевых условиях.

По факту проводится расследование в Военной прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики, говорится в сообщении.