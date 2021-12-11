https://news.day.az/politics/1414391.html Погиб азербайджанский военнослужащий
Погиб азербайджанский военнослужащий
Подтвержден факт гибели военнослужащего Отдельной общевойсковой армии Нахчывана, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В сообщении минобороны отмечается, что ведомство подтверждает факт гибели военнослужащего Отдельной общевойсковой армии Нахчывана Гасанова Нурлана Эльдар оглу вечером 10 декабря в небоевых условиях.
По факту проводится расследование в Военной прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики, говорится в сообщении.
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