https://news.day.az/politics/1414404.html Армения несет прямую ответственность за провокацию в Кяльбаджаре
Армения несет прямую ответственность за провокацию в Кяльбаджаре
Призываем Армению отказаться от попыток воспрепятствовать мирному процессу.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
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