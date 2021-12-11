Армения несет прямую ответственность за провокацию в Кяльбаджаре

Призываем Армению отказаться от попыток воспрепятствовать мирному процессу.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

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