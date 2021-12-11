https://news.day.az/politics/1414431.html Названо число членов ПЕА
Названо число членов ПЕА
В рядах правящей Партии "Ени Азербайджан", согласно последним статистическим данным, состоят около 800 тысяч человек.
Об этом сказал заместитель председателя - руководитель центрального аппарата ПЕА Тахир Будагов, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, есть новые кандидаты в члены партии, и в настоящее время идет процесс уточнения списка членов ПЕА.
Он также сообщил, что множество обращений по поводу членства в ПЕА поступает от молодежи.
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