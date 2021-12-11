В Ходжавенде обнаружены брошенные армянами боеприпасы

В результате контрольно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Лачинского района на территории села Учтепе Ходжавендского района, были найдены боеприпасы, брошенные противником при бегстве со своих позиций.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудниками правоохранительных органов найдены 13 пулеметов, 3 автомата, 3 ружья, 3 гранатомета, 30 ручных гранат, 1 "Муха", 1 "Игла", 1 миномет, 80 снарядов для гранатомета, 13 200 патронов разного калибра и 105 противотанковых и противопехотных мин.