"Саммит за демократию" в США закончился провалом

В Соединенных Штатах завершил свою работу "Саммит за демократию". Если посмотреть на список стран, приглашенных и не приглашенных на этот саммит, становится ясно, что этот список составлен не в соответствии с критериями демократии, а с точки зрения глобальных, геополитических интересов США. На саммит были приглашены Конго, Ирак и Армения. Турция, Венгрия и Азербайджан не участвовали в мероприятии. В данном случае возникает серьезный вопрос о критериях отбора приглашенных на саммит.

Американский эксперт Питер Тейс в интервью Trend заявил, что "Саммит за демократию" в США был обречен и закончился провалом, передает Day.Az. По его словам, двойные стандарты являются главной опорой внешней политики Байдена, а саммит - это просто показная пустая риторика, которая не укрепит права человека, а еще больше ослабит институциональную демократию во всем мире.

"По словам Байдена, демократия не возникает случайно, за нее нужно бороться, ее нужно укреплять и защищать. В реальном мире США защищают обратное. Саммит обречен на провал и не укрепит демократические стандарты в странах, которые были приглашены принять участие в этом маргинальном мероприятии, характеризующемся двойными стандартами и посещаемом безжалостными автократами и преступниками", - сказал Тейс.

По его словам, нежелание официально приглашать и проводить обсуждения с Турецкой Республикой, Азербайджанской Республикой, Народной Республикой Бангладеш и другими демократическими правительствами - это рецепт самоизоляции, который определенно наносит ущерб национальным интересам Соединенных Штатов.

"Я разочарован и глубоко встревожен списком государственных деятелей, приглашенных президентом Байденом для участия в этом важном мероприятии, которое ставит автократию в ущерб прозрачному правительству и, безусловно, приведет к полному провалу", - подытожил Тейс.