https://news.day.az/politics/1414479.html Связи Азербайджана и Турции еще больше укрепятся благодаря Зангезурскому коридору
Связи Азербайджана и Турции еще больше укрепятся благодаря Зангезурскому коридору
"В ближайшие годы у нас с Азербайджаном будут совместные проекты, связанные с транзитными коммуникациями".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.
Он отметил, что турецко-азербайджанские связи еще больше укрепятся благодаря Зангезурскому коридору.
"В результате завершения строительства линии Баку-Тбилиси-Карс Турция достигла важных результатов в экспорте. Турция увеличит инвестиции в железнодорожную инфраструктуру в будущем", - подчеркнул министр.
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