Связи Азербайджана и Турции еще больше укрепятся благодаря Зангезурскому коридору

"В ближайшие годы у нас с Азербайджаном будут совместные проекты, связанные с транзитными коммуникациями".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Он отметил, что турецко-азербайджанские связи еще больше укрепятся благодаря Зангезурскому коридору.

"В результате завершения строительства линии Баку-Тбилиси-Карс Турция достигла важных результатов в экспорте. Турция увеличит инвестиции в железнодорожную инфраструктуру в будущем", - подчеркнул министр.