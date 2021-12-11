Азербайджан с первых дней независимости столкнулся с информационными, гибридными и психологическими войнами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в субботу помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы Хикмет Гаджиев на открытии Международного саммита по стратегическим связям (Stratcom Summit 21) в Стамбуле.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.