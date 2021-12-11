Армяне преподносили себя в качестве пострадавшего от войны народа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в субботу помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы Хикмет Гаджиев на открытии Международного саммита по стратегическим связям (Stratcom Summit 21) в Стамбуле.

"Столкнувшись с первых дней карабахского конфликта с такими проблемами на фоне этой лжи, мы начали долгий путь. Поэтому, сформировав 30-летнюю стратегическую коммуникацию в ходе этой борьбы, мы приступили к ее реализации. Нашей главной целью было скоординированное донесение до мира всей политики и месседжей Азербайджана", - подчеркнул Гаджиев.