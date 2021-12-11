https://news.day.az/politics/1414511.html Азербайджан смог донести до мира истину - Хикмет Гаджиев
Азербайджан смог донести до мира истину - Хикмет Гаджиев
Несмотря на тяжелую войну, Азербайджан смог донести до мира истину.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в субботу помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы Хикмет Гаджиев на открытии Международного саммита по стратегическим связям (Stratcom Summit 21) в Стамбуле.
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