https://news.day.az/politics/1414512.html ВС Турции поддерживают модернизацию азербайджанской армии - Хулуси Акар
ВС Турции поддерживают модернизацию азербайджанской армии - Хулуси Акар
Вооруженные силы Турции поддерживают модернизацию азербайджанской армии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая в Великом национальном собрании (парламент).
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