ВС Турции поддерживают модернизацию азербайджанской армии

Вооруженные силы Турции поддерживают модернизацию азербайджанской армии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая в Великом национальном собрании (парламент).

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