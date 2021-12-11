https://news.day.az/politics/1414518.html Cитуация на освобожденных от оккупации территориях привела нас в ужас - Хикмет Гаджиев
Cитуация на освобожденных от оккупации территориях привела нас в ужас - Хикмет Гаджиев
Cитуация на освобожденных от оккупации территориях привела нас в ужас.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на открытии Международного саммита по стратегическим связям (Stratcom Summit 21) в Стамбуле.
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