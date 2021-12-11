В Армении задержали дезертиров, совершивших побег во время армянской провокации 16 ноября

Военное следственное управление Следственного комитета (СК) Армении решило задержать нескольких военнослужащих, которые совершили побег во время провокации, совершенной Арменией 16 ноября на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба СК Армении.

В сообщении отмечается, что находившийся на боевом дежурстве ответственный за позицию старшина и два наблюдателя нарушили правила организации и несения воинской службы, личный состав позиции покинул боевые позиции и бежал.

Также сообщается, что в результате предварительного следствия задержаны четверо военных из личного состава боевого поста. Кроме них, предъявлены обвинения командиру и заместителю командира батальона, охранявшего данный участок.