Иран поддерживает сотрудничество в формате «3+3»

В Москве прошла первая встреча по регионального сотрудничества в формате "3+3".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Ирана в Азербайджане, представляющий Иран на встрече помощник министра иностранных дел и генеральный директор Министерства иностранных дел по Евразии Алирза Хагигийан, поддержав региональное сотрудничество, особенно в экономической, торговой, транспортной, транзитной и других сферах, а также сотрудничество между странами в формате "3+3", отметил, что Исламская Республика Иран является одним из инициаторов формирования указанного формата.

Он добавил, что данный формат соответствует региональной политике Ирана, основанной на решении региональных проблем, вызовов и споров между странами региона.

А.Хагигийан высоко оценил региональное сотрудничество, особенно в сферах торговли, экономики, транспорта и транзита, как важный вклад в развитие и процветание региона, а также в установление устойчивого мира и стабильности в регионе.

Дипломат поддержал сотрудничество в формате, отмеченном на этой встрече.