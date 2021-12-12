Армения должна понять, что провокациями ничего не добьется

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прокомментировал недавнюю напряженность на азербайджано-армянской границе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, министр сказал журналистам, что единственный способ избежать напряженности на границе - начать процесс делимитации.

Он отметил, что Армения до сих пор под различными предлогами не допустила начала этого процесса.

"К сожалению, время от времени со стороны Армении совершаются провокации на границе. Это очень неприятная ситуация. В результате этих провокаций гибнут люди. Армения должна понять, что, прибегая к подобным провокациям, она ничего не добьется. Это будет иметь очень серьезные и болезненные последствия для них. Мы считаем, что Армения должна прекратить эти действия", - заявил Джейхун Байрамов.