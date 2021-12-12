В Карабахе обнаружены останки еще одного армянского военнослужащего

Останки еще одного армянского военнослужащего обнаружены в ходе поисковых работ на востоке Карабаха, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что поисковые работы проводились в субботу на Ходжавендском направлении.

Личность будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Отмечается, что всего с момента окончания войны в Карабахе найдены останки 1704 человек.