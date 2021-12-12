https://news.day.az/politics/1414645.html В Карабахе обнаружены останки еще одного армянского военнослужащего
В Карабахе обнаружены останки еще одного армянского военнослужащего
Останки еще одного армянского военнослужащего обнаружены в ходе поисковых работ на востоке Карабаха, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Отмечается, что поисковые работы проводились в субботу на Ходжавендском направлении.
Личность будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.
Отмечается, что всего с момента окончания войны в Карабахе найдены останки 1704 человек.
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