Общественность Азербайджана с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева

Минуло 18 лет со дня кончины великого лидера нашего народа Гейдара Алиева. Как и каждый год, представители общественности страны в этот день вновь приходят на Аллею почетного захоронения, чтобы посетить могилу общенационального лидера и выразить глубокое уважение и почтение к его памяти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, среди тех, кто пришел почтить память архитектора и созидателя современного Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля Гейдара Алиева, можно видеть представителей различных слоев общества - гази Отечественной войны, военных, сотрудников государственных организаций, деятелей науки и культуры, ветеранов войны и труда и др. Многочисленные посетители возлагают цветы к могиле общенационального лидера, с уважением склоняют голову перед его светлой памятью.

День памяти великого лидера совпал по времени с годовщиной великой Победы в Отечественной войне. Самой заветной мечтой общенационального лидера Гейдара Алиева было освобождение Карабаха от врага, восстановление территориальной целостности нашей страны. Его мечта осуществилась год назад. Наши земли, 30 лет находившиеся под оккупацией, были освобождены под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева. В настоящее время государственный флаг Азербайджана развевается на родных землях, в бьющемся сердце Карабаха - Шуше.

Все успехи независимого Азербайджана, каждая завоеванная нами победа связаны с именем великого лидера Гейдара Алиева. На прочном фундаменте, созданном им, происходит небывалое развитие во всех сферах жизни страны, бессмертные идеи Гейдара Алиева, которому принадлежат неоценимые заслуги перед Родиной и народом, и сегодня освещают наш путь. Уважение и любовь народа к своему великому сыну вечны. Об этом вновь свидетельствует картина, наблюдаемая на Аллее почетного захоронения.

Наш народ в очередной раз отдает долг памяти своего великого сына, пришедшего ему на помощь в тяжелые дни, сделавшего нашу независимость вечной и необратимой. Огромные заслуги общенационального лидера, который всю свою жизнь посвятил бесконечно любимой Родине, вывел Азербайджан на мировую арену, не забыты и никогда не будут забыты.

Светлую память великого лидера Гейдара Алиева чтут жители регионов Азербайджана, все наши соотечественники, проживающие в зарубежных странах.