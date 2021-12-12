В ближайшее время состоятся выборы на вакантные места в Милли Меджлис

Выборы по вакантным округам в Милли Меджлис, вероятно, состоятся в ближайшее время.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов.

По его словам, судьбоносные для Азербайджана вопросы должны быть решены.

"Считаю, что этот вопрос также найдет свое решение", - заявил Мазахир Панахов.