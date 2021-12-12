Завершается формирование участковых избирательных комиссий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов.

"Можно сказать, что работа завершена практически по всем округам. Только в некоторых округах было проведено собрание и осталось одобрение", - сказал он.

По его словам, формирование участковых избирательных комиссий осуществляется окружными избирательными комиссиями.

"Мы также постоянно отслеживаем этот процесс", - сказал Мазахир Панахов.