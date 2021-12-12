Мевлют Чавушоглу поделился публикацией в связи с днем памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева

Я свято чту память Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Его память и наше братство будут вечно жить под лозунгом "Одна нация, два государства"", - отметил он.