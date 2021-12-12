На здании Национальной библиотеки Беларуси размещена видеопроекция, посвященная дню памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева

Здание Национальной библиотеки в Минске - одно из главных символов белорусской столицы - подсвечено в цвета азербайджанского флага.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, акция памяти, инициированная посольством Азербайджана в Беларуси и Торговым домом, была организована в память о спасителе Азербайджана, великом сыне нашего народа, общенациональном лидере, архитекторе и основателе независимого азербайджанского государства, всемирно известном политическом и государственном деятеле Гейдаре Алиеве.

С вечерних часов Национальная библиотека была освещена синим, красным и зеленым цветом.

"12 декабря - день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева", - говорится в сообщении, размещенном на здании.

Видеопроекция была встречена с интересом со стороны горожан.