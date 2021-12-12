Гейдара Алиева любили в Азербайджане и ценили во всем мире за его личное мужество, лидерство и патриотизм

Восемнадцать лет назад перестало биться сердце Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В тот день мир потерял выдающегося политического деятеля, для оценки масштаба которого просто невозможно найти подходящих слов. Гейдар Алиев сделал нашу республику одной из самых процветающих в СССР, а потом он спас независимый Азербайджан в тот самый момент, когда настоящее и будущее нашей Родины, как государства, находилось под большим вопросом.

А ведь его жизненный путь был полон невероятных трудностей, препятствий, предательства со стороны тех, кто лично был обязан ему всем, что только возможно. Он родился в Нахчыване, в большой семье. Его назвали в память о дяде по материнской линии. Он погиб во время исхода азербайджанцев из Зангезура. Неспроста в семье Алиевых из рук в руки переходил роман Эюба Абасова "Зангезур". В том числе и поэтому, наверное, нынешний Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилагает невероятные усилия для торжества исторической справедливости, для возвращения азербайджанцев в Зангезур, на свои родные земли.

Этого, конечно же, хотел Гейдар Алиев. Молодость которого пришлась на пору самой страшной в истории человечества Второй мировой войны. В таких, невероятно сложных условиях формировались качества, которые помогли Гейдару Алиеву в будущем управлять Азербайджаном. Любовь к которому он пронес через всю свою жизнь, горести и трагедии которого он пропустил через свое большое сердце.

Вы только вдумайтесь в этапы жизненного пути этого величайшего человека. Он прошел путь от капитана до генерал-майора всего за 10 лет - случай, исключительный в истории спецслужб. И неспроста. Ведь Гейдар Алиев был непосредственным организатором ряда блестящих разведывательных и контрразведывательных операций. Среди них - перевербовка агента ("Дуэль"), и раскрутка летчиков американского самолета "Дуглас", которые выбросились на парашютах в Азербайджане.

А в июле 1969 года Гейдар Алиев был избран первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана. Ему тогда было всего 46 лет и он стал самым молодым из всех когда-либо занимавших пост первого секретаря республиканских ЦК КПСС.Он стал первым из советских политиков, кто реально "выходил в народ", стал близок и понятен каждому гражданину республики. Благодаря ему в советском Азербайджане было построено 250 крупных заводов, фабрик, цехов, более двух миллионов людей улучшили свои жилищные условия.

Как бакинец я прекрасно помню, что именно в бытность Гейдара Алиева руководителем советского Азербайджана были реставрирован Театр оперы и балета, заново построены театры музыкальной комедии и юного зрителя. Безусловно огромное значение Гейдар Алиев придавал и развитию азербайджанского кино. Именно с его помощью пробились на союзный экран такие фильмы, как "В одном южном городе" и "Допрос", которым препятствовали в Баку и в Москве.

При его поддержке и помощи киностудия "Азербайджан-фильм" создала популярные исторические фильмы "Бабек", "Насими" и "Аккорды долгой жизни" об Узеире Гаджибекове. Гейдар Алиев, первый секретарь ЦК КП Азербайджана, защитил Бахтияра Вагабзаде и его поэму "Гюлистан", в которой, вопреки запретам того времени, говорилось о расчленении Азербайджана.

Благодаря Гейдару Алиеву из Тайшетского района Иркутской области в Нахчыван были перевезены останки видного поэта и драматурга Гусейна Джавида. Эти эпизоды из жизни величайшего политического деятеля показывают, насколько огромное значение он придавал патриотическому воспитанию азербайджанского народа. Ради процветания которого он жил и трудился.

В нем сочетались пророческая дальновидность гениального политика и отвага полководца. Именно поэтому 21 января 1990 года, на следующий день после бойни, устроенной советскими войсками в мирном Баку, Гейдар Алиев пришел в постоянное представительство Азербайджанской ССР в Москве. Он пришел, чтобы разделить боль своего народа, чтобы осудить кошмарное преступление против своего народа. Это был акт личного мужества, это был шаг настоящего Лидера и Патриота.

Благодаря этим своим качествам он всегда был любим на Родине, уважаем за ее пределами. Именно эти его качества помогли спасти Азербайджан, находившийся у самого края пропасти. Именно он - Гейдар Алиев, возродил страну, укрепил ее, сделал Азербайджан по-настоящему сильным, независимым государством. Он заложил фундамент будущей блестящей Победы Азербайджана в 44-дневной войне. Это была победа мудрой политики Гейдара Алиева, реализованная его последователем и сыном, нынешним Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

И невероятно символично было то, что новость об освобождении великого города Шуша от армянских оккупантов Президент Ильхам Алиев произнес именно на могиле Гейдара Алиева. Это был выполненный долг сына и Верховного Главнокомандующего. Это была дань памяти величайшего политического деятеля, который всегда верил в освобождение Карабаха.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана