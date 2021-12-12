Роль Гейдара Алиева в истории Азербайджана сопоставима с той ролью, которую сыграл генерал Шарль де Голль в истории Франции.

Об этом заявил посол Азербайджанской Республики во Франции Р. Мустафаев в своем выступлении, открывая состоявшийся в Культурном центре посольства онлайн-концерт азербайджанской классической музыки, посвященной памяти Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Рассказав о жизненном пути Г.А. Алиева и годах его работы на высоких постах в Советском Азербайджане, Советском Союзе и на должности Президента независимого Азербайджана, посол провел параллели между ролью в истории своих стран Гейдара Алиева и Шарля де Голля.

"Оба лидера возглавили свои страны в самые тяжелые периоды их истории - внешней агрессии и оккупации, гуманитарной катастрофы и политического кризиса в 1940 и 1993 гг. Оба спасли свои страны от реальной потери независимости и территориальной фрагментации, вывели их из политического кризиса, создали условия для укрепления их независимости и развития. С именами Шарля де Голля и Гейдара Алиева связано основание Пятой Республики во Франции и Третьей Республики в Азербайджане и принятие, соответственно, конституций 1958 и 1995 гг", - сказал посол.

Посол Р. Мустафаев также отметил, что обоих президентов объединило стремление к проведению подлинно независимой внешней политики.

О подлинном масштабе личности и значении политики Общенационального лидера можно судить сегодня, заявил посол, завершая свое выступление: "Без заложенного Г.А. Алиевым фундамента национальной государственности и последовательной реализации его внутри- и внешнеполитического курса нынешним Президентом страны Ильхамом Алиевым, не было бы политически и экономически сильного Азербайджана, победы в 44-дневной войне и нового, благоприятного для нашей страны регионального порядка"