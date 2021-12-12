В Агдамском промпарке установлена система капельного орошения, работающая на солнечной энергии

Министерство экономики Азербайджана установило систему капельного орошения, которая работает на солнечной энергии в лесной полосе Агдамского промышленного парка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в воскресенье написал на своей странице в Twitter спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахскую экономическую зону, Эмин Гусейнов.

"Установление данной инновационной системы - один из важных элементов концепции "Умного города", - отметил Эмин Гусейнов.