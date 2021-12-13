Турция возобновляет посредническую миссию

Урегулирование конфликтов не только на Южном Кавказе и Ближнем Востоке, но и на Черном континенте всегда было одним из приоритетных направлений внешней политики Турции. Несмотря на то, что Турция является одним из важных членов НАТО, это никогда не мешало ей иметь тесные отношения с Россией или Китаем, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

После прихода к власти в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) в 2001 году было официально заявлено о том, что одним из направлений внешней политики страны будет посредническая миссия, так как у Анкары есть для этого большой потенциал, так же как и возможность стать локомотивом развития исламского мира.

В политической элите Турции всегда бытовало мнение о том, что именно путем урегулирования конфликтов и проведения политики посредничества Анкара сможет расширить свое влияние в регионе.

С другой стороны, посредничество в деле урегулирования конфликтов, можно сказать, было единственным шансом для Турции улучшить свой имидж, так как в период холодной войны страна воспринималась как участник ряда конфликтов.

Но даже в этот период Анкара все же пыталась играть роль посредника между Ираком и Ираном во время войны 1980-1988 годов, но эти попытки были безуспешными.

Тем не менее активная фаза посреднической миссии пришлась в Турции на период именно после прихода к власти ПСР.

Здесь необходимо привести ряд примеров посреднической миссии Анкары в регионе. В 2003 году после свержения в Ираке режима Саддама Хусейна Анкара пыталась урегулировать возникший в этой стране конфликт. В том же году Турция предприняла многочисленные попытки урегулировать конфликт между Сирией и Израилем.

В 2005 году она взяла на себя посредническую миссию по урегулированию ситуации между Пакистаном и Израилем, в 2006 году - между шиитами и суннитами в Ираке, а также между Международным агентством по атомной энергии и Ираном.

Кроме того, Анкара выступила в качестве посредника между ЕС и Ираном, Израилем и ХАМАС, Израилем и Ливаном, Соединенным Королевством и Ираном, Афганистаном и Пакистаном, Сербией и Боснией и Герцеговиной, Хорватией и Боснией и Герцеговиной. Все вышеперечисленные миссии пришлись на 2003-2009 годы.

С 2010 года Турция начала расширять географию посредничества. Анкара попыталась играть активную роль в посреднических усилиях в таких африканских странах, как Судан (2011 год), Эритрея (2011 год), Сомали (2013 год), Мали (2013 год) и Ливия (2014 год).

Можно сказать, что 2003-2014 годы были активной фазой посреднической миссии Анкары.

Несмотря на то, что в последние годы Анкара не делала особых заявлений в связи с посредничеством в урегулировании каких-либо конфликтов, это не говорит о том, что Турция поменяла один из приоритетов в своей внешней политике.

Как известно, в начале декабря 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова внести вклад в снижение напряженности в отношениях России и Украины с их согласия, что может быть сделано в виде посредничества или в любом другом формате.

"Анкара выступает против дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины и в защиту стабильности в регионе. Мы готовы внести посильный вклад в создание каналов диалога с целью снижения напряженности, возникшей в последние недели между Киевом и Москвой. Турция, безусловно, готова без промедления предпринять шаги во поддержанию мира в регионе", - сказал Эрдоган.

Несмотря на заявление Москвы о том, что Россия не является частью конфликта, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Украина поддержит любой формат, который будет плодотворным в плане урегулирования конфликта на востоке страны.

"Прямые переговоры с Россией - мы за. Переговоры при участии Турции - согласны. Главное, чтобы это принесло практические результаты", - отметил Никифоров.

Пока рано говорить о том, как и в каком направлении будет развиваться ситуация между двумя партнерами Турции - Россией и Украиной. Но последние заявления Анкары свидетельствуют о том, что Турция возобновляет свою посредническую миссию.

Руфиз Хафизоглу

Глава Дирекции международных проектов информационного агентства Trend