Баку не позволит Еревану навязать свою повестку

Ни разу в ходе сочинского саммита премьер-министру Армении Николу Пашиняну не удалось изложить требования, о которых он так громко заявлял у себя в стране. Пашинян, вероятно, предпримет новую попытку умиротворить свою недовольную оппозицию в Брюсселе, но при нынешних обстоятельствах это невозможно.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье первой англоязычной газеты Азербайджана "Azernews".

"В Сочи лидеры трех стран обсудили полный спектр вопросов, входящих в сферу компетенции нынешних азербайджано-армянских переговоров. В итоговое трехстороннее заявление были включены пункты о делимитации и демаркации границы и разблокировании транспортных коммуникаций. Вывод, к которому тогда поспешили многие, заключался в том, что в Брюсселе будут обсуждаться вопросы исключительно гуманитарного характера", - пишет автор статьи.

Но все не так просто, отмечает газета. 4 декабря Армения при посредничестве минобороны России передала все карты минных полей Азербайджану. В свою очередь, азербайджанская сторона вернула 10 армян, задержанных после провокации Армении на границе. Таким образом, значительно сузился круг вопросов, который предстоит обсудить в Брюсселе.

"Хотя еще неизвестно, являются ли предоставленные карты полностью подлинными. Если Ереван действительно передал Баку все имеющиеся у него карты, очевидно, что масштаб гуманитарных проблем, подлежащих обсуждению, значительно уменьшился. Этот момент, вкупе с недавними призывами США и Франции активизировать Минскую группу ОБСЕ, дает повод для предположения, что в Брюсселе будут обсуждаться не только гуманитарные, но и более всеобъемлющие вопросы", - отмечает издание.

Как подчеркивает автор статьи, Армению уже давно не устраивает трёхстороннее заявление о полном прекращении огня от 10 ноября. Оно не дает Еревану абсолютно никаких надежд на обсуждение так называемого "статуса" Карабаха, который перестал быть предметом переговоров после второй карабахской войны.

"Пашинян явно надеется воскресить мертвеца за счет возобновления работы МГ ОБСЕ. Ожидается, что ЕС поддержит такой шаг для усиления своего влияния на процессы в регионе, чтобы ограничить доминирующую роль Москвы. Хотя можно с уверенностью предположить, что не будет предпринято никаких радикальных шагов в сторону отклонения от основной логики трёхстороннего соглашения. Вполне возможно, что в Брюсселе мы станем свидетелями попытки привлечь МГ ОБСЕ в качестве дополненительного элемента к текущему переговорному процессу", - подчеркивает издание.

Как пишет автор статьи, фундаментальная проблема с возможной будущей ролью МГ ОБСЕ состоит в том, что она слишком увязла в прошлом и нет никаких признаков того, что она в достаточной мере эволюционировала в соответствии с новыми геополитическими реалиями в регионе. Техническое предназначение МГ ОБСЕ устарело. Преобладающая часть вопросов была решена без участия МГ ОБСЕ и теперь её смысл существования незначителен.

"Будучи опытным политиком высокого уровня, Президент Ильхам Алиев не полностью отрицал будущую роль организации во время встречи с сопредседателями МГ ОБСЕ после прошлогодней войны. Однако Баку дал понять, что МГ ОБСЕ больше не обладает ключевой ролью в постконфликтной ситуации. Мадридские принципы, Казанская формула и многие другие юридико-дипломатические конструкции уже отправлены на пыльные полки истории. Если сопредседатели хотят оправдать свою трудоспособность, они должны полностью осознавать новые реалии", - подчеркивает издание.

Как пишет "Azernews", необходимо в срочном порядке пересмотреть состав стран-сопредседателей, чтобы МГ ОБСЕ стала жизнеспособным механизмом.

"Хотя маловероятно, что Баку будет предъявлять какие-либо официальные требования в связи с этим в Брюсселе, очевидно, что Франция безвозвратно дискредитировала себя как своей позицией во время Второй карабахской войны, так и в силу многих последующих событий. В разгар прошлогодней войны президент Франции Эммануэль Макрон публично заявил, что Франция ни при каких обстоятельствах не смирится с "захватом Нагорного Карабаха", и открыто встал на сторону Армении. Тем самым Франция нарушила дипломатический нейтралитет и нанесла непоправимый ущерб статусу посредника", - пишет автор статьи.

Издание отмечает, что Армения все еще отчаянно надеется освободиться от обязательств в рамках соглашения от 10 ноября.

"Армения считает возобновление деятельности МГ ОБСЕ как новую надежду на статус Карабаха, в то время как Азербайджан твёрд в своей позиции. Статус - это пережиток прошлого и любые попытки его обсуждения будут подавлены. Учитывая превосходство Баку и тот факт, что Еревану не на кого рассчитывать, вопрос о статусе Карабаха больше не будет упоминаться. Дискуссии будут вестись с гражданами Азербайджана армянского происхождения. Это соответствует позиции Баку, который выразил готовность предоставить армянам в Карабахе все необходимые права при условии, что они не будут претендовать на какую-либо форму территориальной автономии.

Остается день до встречи в Брюсселе, и определенные события за этот период потенциально могут иметь некоторое влияние на повестку дня. Тем не менее, учитывая, что основные вопросы входят в компетенцию трехстороннего формата при посредничестве Москвы, вполне вероятно, что встреча в Брюсселе будет второстепенной по своему характеру. И любое возможное соглашение, достигнутое на полях саммита Восточного партнерства ЕС, будет ограничено относительно узким кругом вопросов", - резюмирует газета.