В Каире почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева

В Каире состоялись фотовыставка и мероприятие, посвященные дню памяти общенационального лидера нашего народа, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой.

Среди посетителей выставки находились также сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД), посольства нашей страны в Египте, представители азербайджанской диаспоры и местной общественности. На выставке были представлены фотоснимки, отражающие жизнь и деятельность гениального политика и выдающегося государственного деятеля, в том числе его визиты в Египет. Выставка вызвала большой интерес у посетителей.

Состоявшаяся после выставки церемония почтения памяти началась с исполнения государственного гимна Азербайджана и почтения минутой молчания светлой памяти общенационального лидера.

Открывая мероприятие вступительным словом, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Египте Турал Рзаев говорил об исторической и политической деятельности гениального политика, его неоценимых заслугах в деле развития независимого Азербайджанского государства и укрепления его международного авторитета. "Победа, одержанная Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне, является именно результатом политики, основа которой своевременно была заложена Гейдаром Алиевым", - сказал посол.

Заместитель председателя ГКРД Эльшад Алиев отметил, что великому лидеру принадлежат исключительные заслуги в области диаспорского строительства и налаживании тесных связей наших соотечественников, проживающих за рубежом, с Азербайджаном. Именно благодаря его инициативе и дальновидности азербайджанская молодежь получила во времена СССР образование в лучших вузах Союза. Подчеркнув, что нашим соотечественникам, проживающим за рубежом, принадлежит большая роль в доведении до мировой общественности азербайджанских реалий, заместитель председателя констатировал, что основа этой стратегии была заложена на I Съезде азербайджанцев мира, проведенном в ноябре 2001 года в Баку по инициативе Гейдара Алиева. Было отмечено, что в настоящее время эта политика успешно продолжается Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, что диаспорское строительство вступило в новый этап развития.

Подчеркнуто, что заслуги азербайджанской диаспоры, проявляющей единство и солидарность, получают высокую оценку нашего государства. Неслучайно, Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева констатировали, что наши соотечественники, проживающие за рубежом, всегда, в том числе во время Отечественной войны, находятся рядом с Азербайджаном.

Выступившие на мероприятии египетские ученые подчеркнули, что Гейдар Алиев, которому принадлежат неоценимые заслуги в области государственного строительства в Азербайджане, укрепления его международного авторитета, являлся выдающимся государственным деятелем, развивавшим двустороннее сотрудничество с различными странами, в том числе с Египтом.

Церемония завершилась демонстрацией документального фильма, повествующего о жизни и деятельности Гейдара Алиева.