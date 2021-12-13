https://news.day.az/politics/1415135.html По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве прошла благотворительная акция - ФОТО
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве прошла благотворительная акция - ФОТО
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейлы Алиевой в Москве прошла очередная донорская акция "У крови нет нации", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре