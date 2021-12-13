По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве прошла благотворительная акция

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейлы Алиевой в Москве прошла очередная донорская акция "У крови нет нации", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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